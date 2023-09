Belen, Cattelan svela tutto dalla Balivo: "Non ha più risposto al telefono"

25 settembre 2023 a

"Doveva venire Belen, mi ha detto 'cantiamo una canzone' e poi non ha più risposto al telefono; ha fatto come Lukaku": Alessandro Cattelan lo ha detto a Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1. Nei giorni scorsi, infatti, era circolata voce che la showgirl argentina potesse essere una degli ospiti della prima puntata di Stasera C'è Cattelan, al via domani sera su Rai 2. Poi, però, la sua presenza sarebbe saltata. "Pare che non stia benissimo - ha aggiunto il conduttore - quindi le auguriamo di rimettersi". A quel punto anche la Balivo ha augurato alla Rodriguez una pronta guarigione.

La conduttrice de La volta buona, allora, ha chiesto a Cattelan quali saranno gli ospiti della prima puntata del suo show. E il conduttore ha chiarito che questo forfait non ha creato problemi visto che la scaletta era già bella piena: “Non abbiamo fatto sostituzioni. Avevamo già una scaletta bella piena, quindi continua ad esserci Annalisa, Tedua e Cecilia Sala". Nei giorni scorsi, il portale DavideMaggio.it aveva rivelato di essere venuto a sapere che Belen sarebbe in trattava per andare ospite da Mara Venier a Domenica In. E' tanta l'attesa di vedere la showgirl in tv dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, che invece sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve domani su Rai 2.