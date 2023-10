Matthew Perry, "alcune settimane": il mistero sulla morte dell'attore si fa inquietante

30 ottobre 2023 a

a

a

Pur non essendo state trovate droghe nel suo appartamento, ci vorrà comunque del tempo per stabilire le cause del decesso di Matthew Perry, l'attore di 54 anni - noto soprattutto per il ruolo di Chandler nella serie tv "Friends" - trovato morto sabato scorso, apparentemente annegato nella vasca idromassaggio della sua casa di Pacific Palisades, Los Angeles. Domenica le autorità mediche della contea hanno fatto sapere che l’autopsia è stata già eseguita, ma che il medico legale ha bisogno di ulteriori approfondimenti per determinare i motivi ufficiali del decesso.

Un portavoce delle autorità della contea ha rivelato a People che si stanno attendendo i risultati di un esame tossicologico, il test che viene svolto per accertare la presenza di una o più sostanze stupefacenti nel corpo. E l’attesa potrebbe richiedere anche alcune settimane. Il sito esperto di notizie scandalistiche e gossip, TMZ, che ha dato per primo la notizia della morte di Perry, è stato anche il primo a rivelare - citando fonti proprie - che nell'appartamento dell'attore non sarebbero state trovate droghe illegali.

"Che farmaci hanno trovato": Matthew Perry morto, la scoperta che ribalta il quadro

Perry non ha avuto una vita facile e spesso ha dovuto fare i conti con le dipendenze da alcol e sostanze stupefacenti. Proprio questo suo passato difficile - come si legge sul Post - lo aveva portato a sviluppare non poche complicazioni mediche, come polmonite, perforazione del colon, due settimane di coma, nove mesi con una sacca per colostomia e numerose operazioni allo stomaco. Intanto sulla vicenda starebbe indagando il dipartimento di polizia di LA.