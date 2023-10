Matthew Perry, risvolti inquietanti: "Era già morto". Ultime ore, cambia tutto?

31 ottobre 2023 a

Qualcosa non torna sulla morte di Matthew Perry. Chandler di Friends sarebbe annegato sabato scorso nella jacuzzi della sua villa di Pacific Palisades. Ma le sue ultime ore rimangono un mistero. Perry sarebbe stato solo in casa. Dopo aver giocato a pickleball, l'attore si era immerso nella vasca dove è stato trovato privo di sensi. Un attacco di cuore? L'effetto di farmaci che lo hanno portato a perdere i sensi? Un guasto all'alimentazione elettrica della vasca? Tutte domande alle quali non si danno ancora risposte. Perry aveva mandato l'assistente a sbrigare alcune commissioni, ma quando è tornato era ormai troppo tardi. Inutili dunque i tentativi dell'assistente di tirargli fuori la testa e salvarlo. Stando all'Ansa, Perry "era già morto" all'arrivo dei soccorritori. E ancora: "Non era in acqua da molto", hanno aggiunto fonti a Tmz.

Intanto, dopo due giorni di silenzio, hanno reso omaggio alla loro co-star i cinque "amici" di Friends. "Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia", si legge nella dichiarazione inviata alla rivista People da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

L'attore combatteva da tempo contro alcol e droghe e lo faceva anche aiutando gli altri a disintossicarsi. Mesi fa aveva addirittura aperto la sua villa di Malibu ad altre persone alle prese con dipendenze potenzialmente letali. "Aveva mosso i primi passi per creare una fondazione dedicata ad assistere tossicodipendenti", ha rivelato una fonte del Daily Mail. "Quando muoio vorrei essere ricordato per questo, non per Friends", aveva detto l'ex Chandler Bing in merito.