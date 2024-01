Sanremo 2024, Geppi Cucciari smonta Amadeus: "Ha scelto lei"

19 gennaio 2024 a

a

a

Geppi Cucciari sarebbe rimasta delusa dalla scelta di Amadeus di escluderla da una delle serate del festival di Sanremo: lo riporta Alberto Dandolo nella sua rubrica "Forse non tutti sanno che" sul settimanale Oggi. Al suo posto sarebbe stata scelta "Teresa Mannino, sua storica antagonista, alla co-conduzione di una delle serate del prossimo Festival di Sanremo", si legge sulla rivista. Secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli, inoltre, "Geppi mira da sempre al palco dell'Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto potrebbe riuscire comunque a portarla come ospite in Riviera".

Mettendo da parte questa edizione, però, non è esclusa la sua presenza alla kermesse dell'anno prossimo: "La Cucciari sarà una delle candidate per la co-conduzione per la prossima stagione". In pole per la conduzione ci sarebbe invece l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino. Ora che Amadeus ha chiuso il suo ciclo quinquennale a Sanremo, dunque, si starebbe pensando già a chi potrebbe succedergli. Ed ecco che spunta proprio il nome della Cucciari, che potrebbe salire sul palco del prestigioso Teatro Ariston "assieme al suo collega d'agenzia Stefano De Martino". Per ora, però, si tratta solo ed esclusivamente di voci. Nulla di certo o ufficiale. Intanto, la Cucciari è tornata ieri in prima serata su Rai 3 con Splendida cornice, programma da cui emerge benissimo il suo imbattibile senso dell'umorismo.