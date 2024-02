Sanremo 2024, Naike Rivelli e Ornella Muti: "Al Bano ci sta, arriviamo in trattore"

06 febbraio 2024 a

In attesa di capire se gli agricoltori saliranno sul palco del Festival di Sanremo, è niente meno che Ornella Muti a terrorizzare gli organizzatori dell'Ariston annunciando il proprio arrivo nella città dei fiori insieme alla figlia Naike Rivelli a bordo di... un trattore.

"Venerdì io e mia figlia Naike arriveremo al Festival di Sanremo a bordo di un trattore con un bancale di arance calabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti", annuncia la 68enne diva del cinema italiano all'agenzia Adnkronos. Lei e la figlia Naike, attivissima sui social spesso con trovate tra il provocatorio e lo scandaloso, si stanno battendo al fianco degli agricoltori dall'inizio della protesta.

"Spero ci facciano entrare nella città con il nostro trattore - continua Rivelli Junior - vogliamo fargli sentire il gusto delle arance italiane". "Siccome i trattori non parlano - aggiunge ironica Ornella, riferendosi alle parole di Amadeus lunedì in conferenza stampa - saremo io e mia figlia a dare visibilità a tutti gli agricoltori calabresi. Se hanno bisogno di numeri telefonici e contatti glieli daremo noi, anche Al Bano si è reso disponibile".

Se glielo chiedessero salirebbe sul palco? "Solo se verrà con me un agricoltore - sottolinea la Muti - vado a Sanremo per loro. Quando sono salita sul palco dell'Ariston per lavoro non mi sono sentita a mio agio, Amadeus, il padrone di casa, non mi ha trattata come una professionista". Nelle ore scorse, Naike aveva preso di mira Fiorello sullo stesso tema: "Risponde alla conferenza stampa di Sanremo che nessun trattore l'ha chiamato e che lui non sa niente. Beh, caro Rosario Fiorello, non mi piace questa risposta. Io e mia madre sappiamo tutto, siamo state in Calabria, abbiamo alzato un telefono e chiamato il gigante buono che, per esempio, dirige il presidio qui a Rosarno. Tu perché non puoi fare questo? Tu del popolo, che sei nato nelle piazze italiane, tu che entri nelle case delle persone con la tua radio e fai l'amicone e il vicino di casa. Non è che devono essere loro a contattarti, dovresti essere tu sul pezzo e sapere quello che sta succedendo nel tuo Paese, sul tuo Sanremo portare i trattori, invitandoli tu e non pretendere che ti chiamino loro né farne uno scherzo, anche perché Al Bano l'ha presa molto seriamente, come l'ha presa seriamente anche mia madre e tutto il resto dell'Italia".