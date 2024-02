Geolier, gelo in conferenza stampa: "Non sei a disagio? Non senti di aver rubato?"

10 febbraio 2024 a

Nel mirino c'è Geolier, vincitore nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2024, una vittoria contestata dalla platea dell'Ariston: molti fischi, qualcuno ha addirittura abbandonato la sala. Il punto è che il teatro "tifava" per Angelina Mango, l'altra grande favorita per la vittoria finale. Ma il peso del televoto ha spinto Geolier, seguito da tutta Napoli e tutta la Campania.

Amadeus lo ha ovviamente difeso e stigmatizzato i fischi. Lui ha ammesso di esserci rimasto male ma ha aggiunto, con sportività, che i fischi sono comunque legittimi. Peccato che Geolier abbia dovuto rispondere anche a una domanda oggettivamente fuori luogo nel corso della conferenza stampa della kermesse.

"Geolier, non ti senti di aver rubato la vittoria? Fossi in te mi sentirei un po' a disagio", gli ha chiesto un giornalista. Netta la risposta dell'artista: "Io mi sneto a disagio a rispondere a questa domanda. Non mi sento di aver rubato, è una brutta parola", ha tagliato corto.

Ora, riflettori puntati sull'ultima serata di questo 74esimo Festival di Sanremo, quella condotta ovviamente da Amadeus, al suo fianco in co-conduzione Fiorello. Geolier, come detto, è in lizza per la vittoria. Nel caso, come la accoglierà l'Ariston?