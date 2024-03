Al Bano fa calare il gelo a Michelle Impossible: "Vedo cose che non mi piacciono molto"

14 marzo 2024 a

Al Bano è stato ospite ieri sera 13 marzo di Michelle Hunziker a Michelle Impossible, su Canale 5. Il cantante di Cellino San Marco, intervistato dalla conduttrice, si è fatto subito serio: "Sto vedendo delle cose che non mi piacciono molto…", ha detto riferendosi alla Puglia. "Cioè?", gli ha chiesto la Hunziker. "Tu stamattina hai mangiato? Secondo te chi ha fatto tutto per farti mangiare? Chi ti ha dato la possibilità di mangiare?", ha ribattuto Albano Carrisi.

Che ha proseguito: "Siccome io sono un contadino che canta, e menomale che c’è il cantante che sovvenziona il contadino… Io volevo portare questo paragone allo Stato Italiano… Pensiamo a questi agricoltori che stanno in brutte acque…".

Quindi il cantante ha ricevuto un grande applauso da parte del pubblico in studio che ha ben compreso la situazione e ha ricordato gli orari pesanti che fanno gli agricoltori. Infine, il cantante ha fatto una rivelazione personale: "Io me ne scappai da quella terra perché non volevo fare quello, però ci sono tornato per tentare di aiutare l’agricoltura soprattutto…".

A quel punto ha preso di nuovo la parola Michelle Hunziker che si è detta molto colpita dalle osservazioni di Al Bano: "E’ importantissimo e grazie che ti sei fatto da portavoce…".