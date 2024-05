Fabio Fazio, altolà su Amadeus: "Bisogna rispettare il suo contratto con la Rai"

21 maggio 2024 a

a

a

Tempo di bilanci per Fabio Fazio, che ha recentemente chiuso la prima stagione di Che tempo che fa su Nove. E il conduttore si dice "fiero" e "sorpreso" del successo in termini di share raggranellato dal suo talk, riproposto con lo stesso format con cui andava in onda sulla Rai. Fazio ha detto la sua in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha parlato anche del suo futuro e di Amadeus, che presto lo raggiungerà sulla rete del gruppo Warner Bros.

Parlando di Che tempo che fa, Fazio ha affermato: "Questo successo non era preventivabile ed è stata una sorpresa bellissima perché il pubblico ci ha seguito con grande affetto e stima. Questa rete giovane e in crescita ha dimostrato di essere contemporanea. Si respirano entusiasmo, vitalità e una sana leggerezza: ne siamo piacevolmente contagiati".

Dunque, i ringraziamenti "per la fiducia il gruppo Warner Bros, Discovery, il managing director Alessandro Araimo e la direttrice dei contenuti Laura Carafoli. Tutto è andato oltre la più rosea delle previsioni e l'impensato degli auspici. Poi, più che lo share per me contano le teste: siamo stati 26 puntate ogni domenica sul podio dei tre programmi più visti".

Fazio si spende poi in "un ultimo pensiero" a Franco Di Mare, "che mi ha dato una grande lezione di vita e amicizia. Ci sono state sfaccettature, in un programma durato più di cinque ore, coprendo dall'access prime time alla terza serata con il Tavolo".

Infine, la battuta su Amadeus, il mattatore degli ultimi cinque Festival di Sanremo che lascerà Viale Mazzini proprio per Nove: "Ci siamo sentiti io e Amadeus ma bisogna rispettare e onorare il suo contratto con la Rai. Siamo solo all'inizio: io ho altri tre anni davanti, lui quattro. E, ripeto, l'entusiasmo c'è", conclude Fabio Fazio.