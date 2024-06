Affari tuoi, Amadeus su tutte le furie: "Ma che avete stasera?"

01 giugno 2024 a

Ora che finalmente giugno è iniziato, tanti stanno già pensando alle loro vacanze estive. Tra mare, montagna e metropoli, sono circa 7 su 10 gli italiani che partiranno per le ferie. E tra questi ci sarà probabilmente Amadeus. L'ex presentatore del Festival di Sanremo, dopo tanti anni di conduzione alla Rai, passerà sul Nove, raggiungendo così un altra ex conoscenza di viale Mazzini: Fabio Fazio. Ma, prima di concedersi un po' di meritato riposo, lo showman dovrà condurre l'ultima puntata di Affari tuoi, il gioco a premi in onda su Rai 1.

Sarà la voglia di estate, sarà la voglia di una nuova avventura professionale. Amadeus, nella scorsa puntata di Affari tuoi, si è reso protagonista di un fuori programma tutto da ridere. Il pubblico del gioco a premi di Rai 1 - si sà - è molto caloroso. Ma, a volte, la gioia di poter assistere in prima persona al proprio spettacolo preferito finisce causare disturbo proprio verso chi quel programma lo deve condurre. E Amadeus, da buon padrone di casa, ha subito alzato la voce per rimettere in riga i propri ospiti sugli spalti.

"Ohhhh - ha esclamato a scuarciagola Amadeus - Ma che avete stasera? Ma non si riesce a parlare!". Poi, sempre con il sorriso sulle labbra, il presentatore televisivo si è rivolto nuovamente al suo pubblico accusando uno spettatore di essere lui ogni volta la causa del disturbo: "Ma è colpa sua sempre". Su X il video della gag è diventato subito virale. Tanto che un utente, ritwittandolo, ha commentato con ironia: "Quando lavori a contatto col pubblico e dopo un anno è quasi ora delle vacanze e se talmente stressato!".