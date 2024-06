Fedez, la confessione su Chiara Ferragni: "Relazione tossica"

07 giugno 2024 a

a

a

"Una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, tossica": così Fedez, ospite su Twitch dello streamer Grenbaud, ha parlato del matrimonio ormai finito con Chiara Ferragni. In riferimento alla sua ultima canzone, "Sexy shop", fatta in collaborazione con Emis Killa, il rapper ha detto: "Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene…".

Il cantante ha spiegato che il suo non è un attacco alla ex moglie ma alla sua cerchia: "Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza".

"Per loro non avrò pietà": Fedez, parole pesantissime a Chiara Ferragni

Altra frecciatina è arrivata quando Grenbaud gli ha chiesto di una sua eventuale partecipazione a Sanremo 2025. "Con l'idea giusta sì. E poi finalmente sarei libero di fare il ca**o che voglio", con chiaro riferimento a quanto successo nell'edizione 2023 del festival, quando la Ferragni co-condusse insieme ad Amadeus la prima e l'ultima serata della kermesse. Proprio lì sarebbero nate le prime crepe nella coppia. Lei lo accusò di aver oscurato la sua presenza con il bacio improvviso con uno degli artisti in gara, Rosa Chemical. Infine, parlando dei figli Leone e Vittoria, Fedez ha ammesso: "Sono una ragione per vivere. Mi piacciono i miei bambini, essere papà non vuol dire che mi piacciono i bambini in generale. Tuo figlio è tuo figlio, è un pezzo di te".