In onda, Corrado Augias rosica dopo il G7: "Meloni fa la vittima, lede la sua figura"

Corrado Augias torna ad attaccare e a criticare Giorgia Meloni. Dopo il grande successo del G7 di Borgo Egnazia, ecco che i commentatori progressisti provano, con scarsi risultati, a metabolizzare la crescita di popolarità del premier. Il voto alle Europee ha consegnato lo scettro delle preferenze al premier e il summit in Puglia ha sancito il ruolo di Meloni come guida dell'Europa in mezzo a leader che hanno non pochi problemi, in termini di consensi, a casa loro. Inutile ricordare il flop di Macron che ha chiamato le elezioni anticipate o quello di Scholz che deve fare i conti con una batosta elettorale senza precedenti a favore delle destre.

E così Corrado Augias a In onda, il talk show condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su La7 prova a spiegare la sua posizione riguardo alle abilità diplomatiche che il premier ha mostrato nel vertice con i grandi della terra: "Giorgia Meloni continua a fare la vittima. Questo vittimismo indebolisce il suo ruolo di presidente del Consiglio di Corrado Augias, di Luca Telese, di Marianna Aprile e di 59 milioni di italiani. Questo suo modo di fare può anche avere dei risultati nel suo elettorato, ma di certo lede la sua figura di presidente del Consiglio".

Insomma, il solito disco rotto della sinistra che ignora gli attacchi che il premier riceve ormai quotidianamente. ricordiamo ad Augias che parla di "vittimismo" di Meloni che proprio ieri sera a Fasano, a due passi da Borgo Egnazia, nella manifestazione contro il G7 è stato esposto un cartello con la testa di Meloni a testa in giù.