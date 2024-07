Luca Jurman, lite con Carlo Conti: "Invece di rimettere le cose in ordine, le peggiori?"

02 luglio 2024 a

a

a

Nei giorni scorsi è stato svelato il regolamento ufficiale di Sanremo Giovani 2024. Il nuovo vademecum elenca i requisiti da rispettare affinché la candidatura possa essere considerata valida. Tra le tante novità c'è quella che riguarda la fascia d'età dei candidati. L'accesso agli artisti infatti sarà riservato solo a coloro che hanno un'età compresa tra i 16 e i 26 anni (invece di 29 come lo scorso anno). Ma questa novità non trova d'accordo tutti.

"Caro Carlo Conti, io capisco tutto, le pressioni di entrare in una macchina così tosta e pesante come quella di Sanremo e ti ho sempre stimato avendo lavorato con te - ha sottolineato Luca Jurman su Instagram -. E pensavo che facessi una sorta di nuovo regolamento che richiamasse l'attenzione all'arte e alla cultura facendo cambiamenti necessari e dare spazio e luce ad artisti che non fanno parte solo del mondo dei numeri.. Ma ti rendi conto che persino Pippo Baudo aveva messo un limite alle nuove proposte, ma di 36 anni. E grazie a questo, voci importanti, cantautori di grande spessore, sono riusciti a entrare a far parte della storia della musica italiana".

"Che delusione". Bordata ad Amadeus sul Nove, il big che lo stronca

"Ora invece di rimettere le cose in ordine, le peggiori? - ha continuato -. Passi da 29 a 26? E come mai proprio 26 anni? Perché forse entreranno solo giovani che hanno già guadagnato follower e visibilità in qualche talent? O via Internet? E tutti quelli che nel frattempo hanno speso soldi, tempo, vita facendo sacrifici per studiare e prepararsi? Tutti tagliati fuori? Sì perché se non fanno già parte del mainstream sono fo**uti. Mi aspettavo se mai che uno come te creasse, che ne so, una categoria di giovani dello streaming separandoli dalle nuove proposte di sconosciuti. E i big davvero big di nome fatto e carriera. Speriamo - ha poi concluso - che tu riesca a trovare bene i nuovi fenomeni di scrittura".