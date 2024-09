Berlinguer, il retroscena sull'incontro con la Boccia: "Non è che mi stai registrando?"

11 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia sarebbe dovuta intervenire a È sempre Cartabianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete 4, per dare la sua versione dei fatti sul caso che ha coinvolto l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Alla fine, però, ha deciso di dare forfait. Ad annunciarlo la stessa conduttrice, a tratti incredula, all'inizio del talk. Chiusa in camerino, l'imprenditrice di Pompei avrebbe detto di non sentirsi capita. Di qui il suo ripensamento, che però non sarebbe stato preso per niente bene dalla giornalista Mediaset.

A indispettire la Boccia, secondo un retroscena de La Stampa, sarebbe stato anche l'atteggiamento della Berlinguer, che subito avrebbe messo le cose in chiaro con lei durante la loro prima conversazione. "Non è che mi stai registrando?", le avrebbe chiesto con una battuta. E l'influencer avrebbe risposto risentita: "Ma per chi mi prendi?". In onda, la conduttrice ha detto: "Secondo lei non eravamo abbastanza preparati sul suo caso". Il ripensamento sarebbe arrivato poco prima dell'inizio della trasmissione: la Boccia era arrivata agli studi insieme al suo avvocato due ore prima della diretta ed era già pronta, in un look total black.

Nonostante lo sconcerto, comunque, nella redazione di È sempre Cartabianca non ci si starebbe certo strappando i capelli per il passo indietro dell'imprenditrice. Nel frattempo l'ex ministro Sangiuliano è in attesa che il Tribunale dei ministri prenda una decisione dopo la trasmissione degli atti da parte della Procura di Roma che lo ha formalmente iscritto nel registro degli indagati per le accuse di peculato e rivelazione del segreto d’ufficio nell’ambito dell’affaire nato dalle rivelazioni di Boccia.