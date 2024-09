Domenica In parte col botto: Valeria Bartolucci in studio, cosa può rivelare

15 settembre 2024 a

A Domenica In scatta l'ora della nuova stagione. Al timone ci sarà sempre lei, "Zia Mara" Venier che conduce il programma, contenitore della domenica di Rai Uno, ormai da parecchi anni. Stando alle indiscrezioni, gli ospiti della prima puntata saranno Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammucari, Sal Da Vinci, reduce dal successo del suo brano ‘Rossetto e caffè’. Per lo spazio dedicato alla cronaca, invece, a Domenica In ci saranno Valeria Bartolucci, la moglie di Louis, l’uomo in carcere accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli.

Un ospite importante che cercherà di accendere un faro su un giallo che sta facendo parecchio discutere. Inutile ricordare poi che la prima parte della puntata che andrà in onda domani, 15 settembre, sarà dedicata al ricordo dell'amato Luca Giurato, scomparso improvvisamente a Santa Marinella e stroncato all’età di 84 anni da un infarto fulminante.Tra le novità già annunciate ci sono una nuova scenografia tutta da scoprire con nuove zone, o meglio, "isole", pensate per valorizzare idiversi momenti dello spettacolo. Di fatto la scaletta del programma non sarà statica ma sarà in continua evoluzione. Insomma, Mara Venier è prontissima per questa nuova avventura che sta per aprirsi con la prima puntata di oggi domenica 15 settembre.