Amici, il clamoroso addio dai Raimondo Todaro: ecco perché se ne è andato

Settembre è il mese dei nuovi inizi, ma anche dei cambiamenti e delle novità. Raimondo Todaro dice addio al suo ruolo da prof al talent di grande successo di Maria de Filippi, Amici. Ad annunciarlo è stato lui stesso nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. "Non sarò ad Amici, questa estate me l'hanno chiesto tutti. Ho trascorso tre anni meravigliosi, sono cresciuto sia dal punto di vista professionale che umano. Sono stato fortunato. Faremo il tifo da casa", ha spiegato al programma il ballerino professionista. Mistero sul suo futuro, anche se si dà per scontato che Todaro sia alla ricerca di nuove avventure.

D'altronde, era da tempo che si vociferava del suo abbandono. Ma niente paura, perché a prendere il suo posto sarà - come rivela Davide Maggio - un'altra professionista: la ballerina e coreografa Deborah Lettieri. Già, perché se per molti il suo nome non dice molto, la donna è in verità molto conosciuta, soprattutto in Francia dove al Crazy Horse, il famoso locale di cabaret parigino è Gloria di Parma, l’unica ballerina italiana.

Nata nel 1983 a Parma, Deborah Lettieri si è già seduta al banco della giuria del programma tv Dance Dance Dance alla seconda edizione, mandato in onda su Fox Life. In quell'occasione il noto coreografo e direttore artistico Luca Tommassini aveva commentato il suo arrivo con: "Finalmente è arrivata una più st***za di me".