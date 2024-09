Fabio Fazio, la stilettata di Natalia Estrada: "Quasi invisibile, non capivo"

24 settembre 2024 a

E' nata nelle Asturie 52 anni fa, Natalia Estrada, ma da 30 abbondanti è italiana d'adozione. Arrivata giovanissima in tv per condurre, semi-debuttante, lo show estivo di Mediaset Bellezze al bagno, lì ha conosciuto Giorgio Mastrota, il suo primo grande amore. Poi sono arrivati Amadeus, Leonardo Pieraccioni, Fabio Fazio, il nuovo amore con Paolo Berlusconi. E un successo travolgente e clamoroso, fino alla decisione di ritirarsi dalla tv e dallo spettacolo per dedicarsi esclusivamente alla sua nuova passione, i cavalli.

Mastrota, spiega la showgirl spagnola intervistata da Repubblica, "è stata una pagina molto importante della mia vita che non posso dimenticare. Un amore molto intenso che si è consumato in sei anni. Ma ero giovanissima, avevo appena 19 anni. È stato tutto molto veloce, ero in un vortice. Poi si cresce, si capiscono meglio le cose, conosci di più le persone e anche te stesso. E comprendi che è meglio dividere le strade prima che sia troppo tardi".

Con Paolo Berlusconi, invece, "è stato bello, un amore elegante, quasi di un’altra epoca. L’ho amato intensamente e senza paura, con purezza". Nel frattempo, era diventata una star del nostro piccolo schermo e del cinema. Amadeus era "super simpatico, uno che aveva sempre voglia di divertirsi e trasmettere energia positiva". Arrivato all'Ariston, le aveva anche offerto il Festival di Sanremo per una grande rentrée. "Ma è arrivato troppo tardi, avevo già chiuso la porta".

Ricordi affettuosi anche per Fabio Fazio, con una piccola stilettata al conduttore di Che tempo che fa: "Le trasmissioni con lui erano divertenti, anche se delle volte non capivo perfettamente le battute, quel sarcasmo sottile, quasi invisibile. Anima Mia e Quelli che il Calcio hanno fatto la storia della tv". E nel 1997, il punto di svolta di una intera carriera, Il Ciclone. "Ha travolto tutti, anche me. Eravamo in un frullatore perché nessuno si aspettava quel successo, nemmeno Pieraccioni. Sono arrivate mille richieste, pubblicità, qualsiasi cosa. Ancora oggi raccolgo i frutti di quel piccolo capolavoro". Nel suo futuro, però, nonostante il grande affetto dei telespettatori, non c'è e non ci sarò la tv: "No, no e no. E di tentazioni ce ne sono state. Sanremo la più grossa per ben due volte. Poi mi aveva chiamato Alessia Marcuzzi per Boomerissima, isole, grandi fratelli, ospitate varie ai talent show, opinionista di calcio, cuoca. Ringrazio tutti per la grande attenzione. La tv mi ha dato tanto e non dimentico il pubblico che ancora mi stima e vuole bene. Ma la scelta è questa".