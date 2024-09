Tu si que vales, volano insulti: "Pubblicati un c***, str***". La reazione di Ferilli e Littizzetto

29 settembre 2024 a

Una nuova esilarante puntata di Tu si que vales è andata in onda ieri sera, sabato 28 settembre, Uno dei momenti più seguiti dal pubblico è stato quando Maria De Filippi ha mostrato in "diretta" i messaggi che Sabrina Ferilli le ha inviato per convincerla a invitare Sal Da Vinci nel programma. Nelle clip appare l'attrice mentre canta Rossetto e caffè, il nuovo brano dell’artista neo-melodico, ma anche i messaggini che la Ferilli ha mandato proprio al cantante per prendere accordi per un suo arrivo in studio: "Certo, volevo sapere se era disponibile, magari gli facevamo schifo".

La presidente della giuria popolare non ha preso benissimo la violazione della privacy e così è cominciato un botta e risposta serratissimo in studio: "Poi fermati, perché guarda che stai infrangendo la legge, Maria". Luciana Littizzetto è intervenuta e ha cercato di frenare il nervosismo della De Filippi: "Ma tanto è già pubblicato". Non era proprio così, e infatti la Ferilli ha dovuto spiegare tutto, non solo al pubblico, ma anche alla stessa De Filippi: "Pubblicato un ca**o, l’ho mandato a lei. Sta facendo vedere i miei messaggi privati". Una volta saputo la realtà, la Littizzetto, rivolgendosi alla conduttrice di Amici, si è sfogata: "No, ma allora sei stro*", e infine, la Ferilli ha aggiunto: "Guarda che ti denuncio, fai attenzione con questi sms".