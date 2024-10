Chiara Ferragni sorpresa da Striscia La Notizia: "Quest'anno niente pandoro", come reagisce

Roberto Tortora 15 ottobre 2024 a

a

a

Dopo un anno oggettivamente difficile, Chiara Ferragni può fregiarsi di un grande onore. Certo, forse sperava in qualcosa di più gradevole, però mala tempora currunt e allora ci si deve accontentare di aver ricevuto il Tapiro d’oro numero 1500 della storia di Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5. Così, Valerio Staffelli gliel’ha consegnato e ne ha approfittato per fare una panoramica di tutte le vicende che la riguardano.

A partire dal “Pandorogate” che potrebbe causare all’imprenditrice digitale il rinvio a giudizio: “Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita. Di sicuro, quest'anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”. Quanto, invece, alle dichiarazioni di Taylor Mega sulla presunta infedeltà di Fedez all’interno di un matrimonio che ha definito come “aperto”, la Ferragni smentisce: “Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se ‘coppia aperta’ significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!”.

Ferragni e Fedez, il clamoroso accordo di separazione: paga lei, ecco tutti i dettagli

Se Chiara Ferragni è stata la “millecinquecentesima” attapirata, quella che ne ha collezionati di più nella storia è la showgirl argentina Belenz Rodriguez, che a casa ne ha ben 31 ed è seguita, a sorpresa, da Rosario Fiorello a quota 27. Non scherza neppure Antonio Cassano, a 20 Tapiri, quindi Fedez con 14, Barbara D’Urso con 13 e Antonella Clerici ferma a 12. Ma quale fu il primissimo Tapiro d’Oro consegnato nella storia? Bisogna risalire al 27 Novembre 1996, quando il Gabibbo lo consegnò al pm Alberto Cardino, perché gli era stata tolta l’inchiesta Necci-Pacini Battaglia, spostata dalla Procura di La Spezia a quella di Perugia. Pochi mesi dopo, nel marzo 1997, il Gabibbo ha passato il testimone all’inviato Valerio Staffelli, da allora “tapiroforo” ufficiale del tg satirico di Antonio Ricci. Storiche restano alcune consegne, come quella a Fabrizio Del Noce, che nel 2003 ruppe il naso all’inviato con una microfonata, causando un’infrazione delle ossa nasali. Indimenticabili anche le sfuriate di Vittorio Sgarbi e di Mike Bongiorno: entrambi dal nervoso ruppero il Tapiro scagliandolo a terra. E solo pochi giorni fa il rapper Fedez ha accettato stizzito il Tapiro d’oro, consegnato per la vicinanza a due ultrà rossoneri arrestati nell’ambito dell'inchiesta sulle curve di Milan e Inter. Federico Lucia a detto a Staffelli che lo porterà in tribunale.