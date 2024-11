Affari Tuoi, Camilla travolta dalle critiche dopo l'ultimo pacco: "Non è possibile, dai"

23 novembre 2024 a

Ad Affari Tuoi è la serata di Camilla. La concorrente che ha sbancato nella serata di venerdì 22 novembre si gioca il tutto per tutto fino alla fine. Una partita impeccabile. Infatti i pacchi blu saltano via come se nulla fosse e restano sul campo i rossi, pesanti.

All'ultimo tiro la concorrente si ritrova con un pacco rosso da 50.000 da un lato e quello da 15.000 dall'altro. A questo punto però accade davvero l'impensabile. Il dottore infatti fa un'offerta da 32.500 euro. E la concorrente accetta, ma di fatto nel suo pacco c'erano solo 15.000 euro.

E quindi la scelta è stata assolutamente vincente, pure Stefano De Martino è d'accordo. E la concorrente, Camilla, è stata letteralmente travolta dai commenti social su X da parte dei telespettatori che seguono il programma minuto per minuto. Infatti c'è chi avanza teorie folli sul complotto: "Sicuramente una ragazza che merita....pero' l' offerta è stata eccessiva visto il contenuto del pacco.....ci sono concorrenti preferiti", scrive un utente. E ancora: "Vorrei capire perché il dottore sapendo che lei aveva 15k le abbia regalato i soldi facendo un’offerta così alta". Poi qualcuno aggiunge: "Ma daiiiiii regalati,ma da quando il dottore fa queste preferenze così palesi!!". Insomma il dibattito è aperto. Ma di certo in tanti hanno sottolineato il fiuto della mamma di Camilla, vera artefice della partita. Infatti è partita da lei l'idea di accettare al volo l'offerta del dottore.