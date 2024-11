Affari Tuoi, "l'hanno distrutta": per Luca dalla Sardegna finisce male

25 novembre 2024 a

Luca, pacchista della Sardegna, è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri, domenica 24 novembre, su Rai 1. La sua purtroppo non è stata una partita fortunata, nonostante fosse stato battezzato dal conduttore, Stefano De Martino, come "il bar più caro della Sardegna" a causa del fatto di aver avuto sempre pacchi rossi durante la sua avventura da pacchista. Insieme a lui al centro dello studio suo fratello.

A far impazzire tutti, nonostante una puntata non proprio entusiasmante, è stata la spontaneità del concorrente. Poco dopo l'inizio della partita, infatti, Luca ha dato una risposta che ha fatto letteralmente impazzire De Martino. "Luca, raccontami un po' di te, sei sposato? Fidanzato?", gli ha chiesto il conduttore. E lui ha risposto: "Fidanzato". "Fidanzato, con chi?", lo ha incalzato allora Stefano. E la replica di Luca è stata: "Con la mia ragazza". Rimasto un attimo interdetto, De Martino ha proseguito: "E con chi? Con la mia? E certo! Ma come si chiama?". A quel punto Luca ha detto il nome della sua fidanzata, Marianna.

Per quanto riguarda la partita, nel suo pacco iniziale c'erano ben 15mila euro, ma Luca, dopo aver rifiutato un'offerta da 50mila, ha poi deciso di cambiare il pacco con un altro al cui interno c'erano "solo" 100 euro. L'epilogo della puntata ha rattristato i telespettatori che si erano affezionati a Luca. "Ce ne fossero di concorrenti come loro due, peccato meritavano di vincere qualcosa. #affarituoi", ha scritto un utente su X. "Ormai non bisogna più cambiare alla fine. Il dottore lo fa per risparmiare", ha scritto un altro. E ancora: "Hanno distrutto una partita fantastica".