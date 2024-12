Al Bano fatto fuori da Sanremo 2025, sfogo della Lecciso: "Cosa sta succedendo da 24 ore"

02 dicembre 2024 a

No, per Al Bano Carrisi a Sanremo 2025 non c'è posto. Nonostante l'allargamento a 30 big in gara richiesto e ottenuto dal direttore artistico, nemmeno uno spazietto per l'amatissimo leone di Cellino San Marco. D'altronde, Carlo Conti ha subito detto di aver dovuto fare "scelte dolorose", e l'allargamento a 30 cantanti in gara era funzionale proprio al ridurle, queste scelte dolorose. E, chissà, tra i dolori del direttore artistico ci sarà anche il fatto di aver "silurato" Al Bano.

Il diretto interessato, va detto, non la ha presa benissimo. "No comment per tutto", ha tagliato corto a chi lo ha cercato. Già, perché restare fuori, per Carrisi, è ormai una sorta di appuntamento fisso: anche Amadeus, nelle passate edizioni, per lui non aveva trovato posto. Tanto che Al Bano dopo l'ultimo no disse: "Io ci spero: ho presentato due canzoni. Mi auguro che Carlo Conti ne scelga una. Voglio chiudere la mia carriera sanremese nel 2025. I pezzi sono molto belli. Aspetto la risposta". E ancora, confessò di avere la "sanremite acuta". E invece niente, rotte le speranze. Impossibile, almeno per ora, chiudere la parentesi all'Ariston.

Chi ha parlato, invece, è Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, che interpellata dalla AdnKronos sull'esclusione dell'artista ha spiegato: "Ho trovato elegantissimo il no comment di Albano". E ancora, Loredana Lecciso aggiunge di "non entrare nel merito della questione, però sentire squillare incessantemente il telefono di Al Bano da ormai 24 ore, con attestazioni di grande stupore e disappunto per la decisione di escluderlo dal Festival di Sanremo 2025 credo che sia la più grande e sentita conferma di stima e affetto che si possa ricevere", ha concluso la Lecciso. Insomma, dolore vero per Al Bano, ma anche tanta vicinanza e tanto sostegno dalle persone.