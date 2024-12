Il Brasiliano, Giuseppe Cruciani getta la spugna: "Abbiamo fallito, la cocaina è più forte"

07 dicembre 2024 a

a

a

Massimiliano Minocci - in arte "Il Brasiliano" - ci è ricascato. E questa volta ci è andato giù pesante. L'influencer, che vanta sui social oltre 400mila followers, è finito in manette dopo aver pestato la fidanzata. La giovane donna ha riportato una frattura al braccio dopo che il fidanzato, sotto effetto di alcol e droga, l'ha presa a bastonate.

Il Brasiliano era salito alla ribalta grazie alle sue numerose ospitate alla Zanzara, il popolarissimo programma radiofonico di Radio24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Ed è stato proprio il padrone di casa a parlare di Massimiliano Minocci nel corso di una diretta in radio. "So che molti si aspettano alcune parole dal sottoscritto su quello che è accaduto, anche se non c'entro nulla. Massimiliano è stato arrestato per aver picchiato, rotto un braccio a bastonate a una donna. Forse la sua fidanzata, forse una sua frequentatrice? Non lo so - le sue parole - La prima vittima è evidentemente lei, non c'è manco bisogno che lo dica, ma per alcuni stronzi che mi cominciano a scrivere lo devo dire: la prima vittima è lei, anzi l'unica vittima, non la prima, l'unica".

Massacra la fidanzata a bastonate e invia un video hard alla nonna di lei: orrore puro, arrestato il "Brasiliano"

"Massimiliano abbiamo cercato di recuperarlo in tutti i modi, cercando di fargli capire che doveva smetterla con la cocaina - ha proseguito Cruciani -. Ma non è che scherzando e facendoci spiegare quali sono gli effetti della cocaina significa che non siamo convinti che non bisogna farsi di cocaina. L'abbiamo ripetuto in cinquecentomila modi. Ma non è che se gli diciamo di smettere, uno automaticamente smette, no? Mi pare evidente".

Cruciani poi ha insistito sul fatto che il Brasiliano fosse guarito grazie al suo nuovo impegno nei social network: "I social lo avevano salvato. Inutile che raccontate cazzate, i social avevano esaltato il suo tentativo di uscire fuori dall'illegalità. E La Zanzara ha fatto in parte questa grande operazione di recupero di una persona. Guardate che io ci ho creduto veramente, ci ho creduto veramente".

Infine, la resa definitiva: "Purtroppo, purtroppo abbiamo fallito. Abbiamo fallito perché la cocaina è più forte, perché la violenza spesso è più forte, perché la delinquenza spesso è più forte di qualsiasi tentativo di uscirne. La grande operazione di recupero di un disgraziato criminale, che ha un passato con una famiglia che abbiamo raccontato di grandi criminali (spacciatori, estorsione, eccetera eccetera. Famiglia di delinquenti, lo diceva lui, non è che lo dico io, eh)… Purtroppo, purtroppo abbiamo fallito. purtroppo non è bastata".