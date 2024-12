Teo Mammucari abbandona lo studio e poi pubblica i messaggi di Francesca Fagnani: "Che personaggio è"

11 dicembre 2024 a

Teo Mammucari è un fiume in piena. In risposta alla messa in onda della registrazione della sua intervista a Belve – andata in onda in versione integrale e senza tagli, compresa la parte in cui il conduttore lascia lo studio – il conduttore dice la sua. E lo fa pubblicando su Instagram i messaggi vocali ricevuti da Francesca Fagnani prima del loro incontro nello studio del programma di Rai 2. Messaggi pubblicati e poi subito cancellati, ma come si sa, sui social rimane tutto.

"Nella vita di tutti i giorni è una persona dolcissima... Il suo personaggio è costruito... dunque non serve offenderla. Chi mi scrive male di lei..vi blocco..è una persona vera. Punto", scrive Mammucari nella didascalia del post. E infatti in uno degli audio che il conduttore fa ascoltare, si sente Fagnani scusarsi per l'orario in cui lo ha contattato e aggiungere: "Visto che l'edizione è bella e te sei giusto, ci ho pensato, magari di farla".

Poi in un altro: "Va bene, allora ti faccio chiamare dalla produzione per registrare". Con ogni probabilità, pubblicando i messaggi, il conduttore ha voluto sottolineare cosa lo ha infastidito nell'intervista, ossia il cambio di registro della giornalista, che si è posta in maniera meno confidenziale. Il motivo dietro l'abbandono dello studio a soli dieci minuti dall'inizio dell'intervista, la precisazione di Fagnani rispetto al fatto che fosse stato lui a proporsi per un’intervista e non la trasmissione a contattarlo. "Non mi sento a mio agio", ha dichiarato Mammucari prima di andarsene.