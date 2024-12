L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Marco Liorni: "Programma falsato". Cosa è successo

13 dicembre 2024 a

Venerdì 13 dicembre è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il popolare game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Ma, come da un bel po' di settimane a questa parte, il programma è stato travolto dalle polemiche. I telespettatori, attivissimi anche sui social, hanno contestato un scelta precisa del conduttore: non aver consentito al campione di dire la soluzione finale. Il motivo? Secondo Liorni, l'avrebbe pronunciata quando il tempo era già scaduto. Ma non è questa l'opinione di tutti i fan del programma, che si sono riversati su X per protestare.

"Non voglio difendere nessuno - ha commentato con veemenza un utente su X -, ma il campione la parola 'Barbina' l'ha detta. Controllate". Dello stesso avviso anche Filippo: "A 17 secondi dalla fine l'ha detto: 'Barbina". Programma falsato dal primo all'ultimo minuto". "Oggi - il commento di un altro telespettatore - è stato eliminato Christian, un giovane molto preparato che ha vinto quattro volte la Ghigliottina, che stava da molto tempo lì".

A 17 secondi dalla fine l’ha detto barbina! Programma falso dal primo all’ultimo minuto… #Eredità — Fili_Ca (@Filippo18876823) December 13, 2024

A dire il vero, Christian non aveva mai conquistato il cuore dei telespettatori. In tanti hanno sempre contestato tutte le sue vittorie, sostenendo che gli autori e la produzione abbiano fatto in modo che gli altri concorrenti non gli dessero filo da torcere.