Affari Tuoi, telespettatori in rivolta contro Stefano De Martino: "Deve smetterla di flirtare con tutte"

Domenica 15 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato come concorrente Giulia, in rappresentanza della regione Sicilia. "Sicilia bedda", come ha ricordato lo stesso conduttore. La giovane ragazza di professione fa la farmacista e ha giocato con il pacco numero 14, insieme al suo fratello gemello Alessio. "Domani mi viene il ciclo 100%, come lo so? Ad affari tuoi c’è una ragazza che gioca con il fratello gemello, è arrivato lui si sono abbracciati e io ho detto 'ma che bellini' e mi sono messa a piangere, fine", il commento di Federica su X.

Nonostante la concorrente in gara fosse Giulia, insieme al suo fratello gemello Alessio, l'attenzione di Stefano De Martino si è concentrata su un'altra ragazza. Il suo nome è Roberta e ha sostituito Giuseppina in rappresentanza della Regione Sardegna. Il conduttore ha chiesto alla regia di inquadrare il viso della ragazza. Il motivo? I suoi splendidi occhi. "Roberta è la nostra piccola Ornella Muti. Guardate che occhio", ha esclamato De Martino.

Sui social questo dettaglio curioso non è passato inosservato. In tanti hanno notato un certo atteggiamento di De Martino nei confronti delle ragazze più avvenenti. "Il presentatore di Affari Tuoi deve smetterla di flirtare con tutte", ha scritto su X una telespettatrice.