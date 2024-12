Stefano De Martino e le corna, la confessione è totale: quattro pesantissime parole

17 dicembre 2024 a

È l'uomo del momento, Stefano De Martino. Un successo clamoroso: il suo Affari Tuoi ha toccato punte di sei milioni di spettatori, insomma oggi è probabilmente il volto più seguito della televisione italiana, a soli 35 anni. E ora De Martino si racconta senza filtri in un'intervista a Vanity Fair, intervista in cui della sua gioventù, delle esperienze sentimentali e dei progetti futuri.

Il conduttore di Rai 1 parte dall'infanzia, che ricorda serena, infanzia trascorsa a Torre Annunziata. "Avevo iniziato a giocare a pallone, terzino sinistro. Ma lo avevo fatto solo per integrarmi, ero negato, non mi passavano la palla e quella scelta mi emarginava ancora di più", ricorda con ironia.

La vena artistica è sempre stata il suo tratto distintivo, tanto da spingerlo a iscriversi al Liceo Artistico con indirizzo fotografico e grafico. Ma le cose non andarono benissimo. "Andavo a scuola, ma non ero bravo, facevo il minimo. Al quarto anno avevo vinto una borsa di studio in America per studiare danza fuori dall’Italia e avevo accumulato troppe assenze: rischiavo la bocciatura. Allora mi sono ritirato".

Dopo essere tornato in Italia, De Martino si è preparato per la maturità da privatista, ma anche in quel caso la preparazione è stata rocambolesca: "Ho studiato le 48 ore precedenti all’esame. Nessuno credeva che ce l’avrei fatta ed erano tutti lì pronti a godersi lo spettacolo, il mio primo show improvvisato. Alla fine mi hanno promosso. Con il minimo dei voti". Un successo, insomma.

Inevitabile parlare della sua vita sentimentale, burrascosa e intensa, spesso sotto ai riflettori. "Ho bruciato le tappe - ammette De Martino -. Anche se ora non immagino la mia vita senza mio figlio", spiega riferendosi al matrimonio celebrato a 24 anni con Belen Rodriguez e alla paternità a soli 23 anni.

De Martino riflette poi sulle relazioni di coppia nella società di oggi: "La mia generazione ha la sensazione di non farcela. Tutto è più veloce, si hanno più alternative, non c’è lo stigma del divorzio. È più difficile rimanere assieme. E poi mi annoio facilmente ed è difficile starmi dietro". Interpellato sul tema della fedeltà, risponde in modo onesto: "Ideale difficile da sostenere".

Il conduttore di Affari Tuoi rivela di essere single e che nessuna relazione, dopo la fine del matrimonio, è riuscita a durare a lungo: "Non c’è nessuna. O meglio: nessuna ha resistito a lungo". Quindi sul chiacchieratissimo rapporto con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago: "Abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti. Siamo ufficialmente divorziati", conclude. Insomma, con Belen il peggio sembra essere passato.