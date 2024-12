Affari tuoi, disastro Daniele. "La figlia sviene": volano stracci dopo i titoli di coda

20 dicembre 2024 a

Il finale più amaro ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Ma Daniele, l'Alpino della Valle d'Aosta, la prende bene, con il sorriso. Il concorrente, barista a 3.000 metri, è in studio insieme alla figlia Giulia, "che quest'anno è stata assunta e inizia a fare la prima stagione da me".

"Champagne!", festeggia De Martino. Ma alla fine ci sarà poco da brindare. Daniele infatti si tiene il suo pacco e arriva con in ballo 5 euro, quelli della Lotteria Italia, e 100mila euro.

Un'audacia non premiata, perché scavicchia e si ritrova tra le mani proprio il bottino più magro. Come da tradizione, il biglietto della Lotteria Italia vale una corsa nello studio. Stavolta De Martino resta fermo, a correre come da tradizione è proprio "l'alpino". E intanto la figlia resta immobile. "Di sasso", nota qualcuno su X.

"Doveva accettare i 29.000€", scrivono. E ancora: "Il Dottore quando il concorrente pensava che nel 13 ci fossero 100.000... e gli offre il cambio,che accetta... ahahahah... la partita più facile x il Dottore stasera... COL CAVOLO", "Lui che si prendeva il suo momento di gloria con la figlia che a momenti sveniva", "Bastava un minimo di ragionamento per capire che non poteva avere lui i 5 euro nel pacco, altrimenti il doc non avrebbe offerto il cambio col rischio di fargli prendere 20k o 100k".

E ancora: "Dai raga era ovvio che il Dottore volesse riprendersi i soldi, non avrebbe mai offerto il cambio a 2 pacchi dalla fine e coi 100k ancora in gioco sapendo che avrebbero voluto riprendersi il loro vecchio pacco", "Rifiuti 35.000 € con solo 4 rossi di cui 2 più bassi, chiami pacco che contiene 200.000 €, poi cambi, rifiuti offerta di 20.000 € credendo di avere 100.000 €, rifiuti altri 30.000 €, ricambi riprendendo pacco iniziale ed infine rifiuti 29.000 € per avere 5 €!"