Casa a Prima Vista, l'annuncio di Corrado Sassu: "Cosa accadrà il prossimo anno"

21 dicembre 2024 a

a

a

Casa a Prima vista, lo show in onda su Real Time, è riuscito a conquistare milioni di telespettatori. Grazie al suo format - originale e audace -, ma soprattutto grazie ai suoi volti più noti. Il programma infatti è condotto/interpretato dalle due squadre di agenti immobiliari: quella milanese e quella romana. Di quella nordica fanno parte Gianluca Torre - anche detto "Biscottino" -, Ida di Filippo e Marianna D'Amico.

Quella romana, invece, vanta al proprio interno Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri. I tre sono anche molto amici fuori dal set. E si divertono moltissimo a pubblicare storie e video per intrattenere i loro follower su Instagra. E in questo campo, Corrado Sassu è imbattibile.

"La richiesta più strana che ho mai ricevuto": Gianluca Torre lascia senza parole | Video

L'ultimo video lo hanno girato per augurare buone feste ai loro fan. E per ricordargli che dal prossimo anno inizierà la quarta stagione di Casa a Prima Vista. "Guarda un po' chi c'è qua... allora ragazza, volevamo fare questo video semplicemente per una cosa veloce - hanno esclamato i tre agenti immobiliari -. Volevamo fare gli auguri di Natale. Mangiate tanto e poi continuate a mangiare a Capodanno. Divertitevi, state con le famiglie, state con chi amate, rilassatevi... anche perché il prossimo anno si ricomincia. Pronti eh?".