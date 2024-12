Verissimo, Eleonora Giorgi e il tumore al pancreas: "Sono alla soglia di una decisione importante"

22 dicembre 2024 a

a

a

Momenti di grande commozione a Verissimo, dove Eleonora Giorgi torna a parlare della malattia. In collegamento con Silvia Toffanin nella puntata di domenica 22 dicembre su Canale 5, l'attrice malata di tumore al pancreas ha esordito dicendo che "abbiamo già fatto una grande cena di natalizia con la famiglia originaria di Clizia (Incorvaia, moglie del figlio Paolo Ciavarro, ndr) e non solo. Sto cercando di vedere solo il bene di quello che mi sta accadendo".

Poi, rispondendo a una domanda della conduttrice: "Sono una cialtrona… avevo portato la glicemia a un livello giusto, ma io mento alla mia dottoressa (ride, ndr). Adesso sono alla soglia di una decisione importante… farò una tac per vedere questo mostro che, con la chemio, ha continuato a progredire. Sai, Silvia, noi abbiamo tentato tutto quello che è nei protocolli mondiali. Ho la sfortuna di essermi ammalata un filino prima del dovuto. Sta per esplodere tutta una serie di farmaci che agiscono diversamente rispetto alla chemio. Non prego per me ma per il farmaco, io sono molto speranzosa".

"Perché non posso sopportare un cantante": Paola Iezzi si confessa dalla Toffanin

Nei giorni in cui sta bene, la Giorgi ha detto di non avere più paura di affrontare qualcosa "come un mese fa per esempio". "Ho più da perdere che da guadagnare a non farla. Noi speriamo e continuiamo a vivere giorno per giorno - ha assicurato -. In questo percorso non hai mai avuto rabbia, questo mi ha colpito".