L'Eredità, telespettatori in rivolta contro Francesca: "Il livello più basso di sempre"

27 dicembre 2024 a

a

a

Ieri, giovedì 26 dicembre - il giorno in cui tutta Italia festeggia Santo Stefano - è andata in onda una nuova puntata di L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. E tra i concorrenti in gara ha giocato anche Francesca, che si è riconfermata la campionessa incontrastata. La donna è riuscita infatti ad arrivare ancora una volta alla fatidica Ghigliottina con un montepremi di ben 200mila euro.

La parola "repertorio" ha consentito alla campionessa Francesca . di professione farmacista - di incazzare la bellezza di 12500 euro. Oltre ad avere l'occasione di tornare ancora una volta nello studio di Marco Liorni. Un risultato eccezionale, che ha fatto impazzire i telespettatori. "Brava Francesca. Vediamo quanto ci mettono i soliti disagiati a scrivere le solite fesserie", ha scritto un utente su X.

L'eredità, Daniela sbaglia? Insulti dopo i titoli di coda: "Caz***o guardi scemo di m***da"

Ma, come sempre in questi casi, ci sono anche telespettatori in rivolta contro la campionessa. "Ora arrivano le domande dei 100 secondi. Mio nipote di 4 anni non sbaglia una risposta. Questo è il livello, più in basso non sembra a oggi possibile, ma lasciamo lavorare gli autori", ha commentato un utente su X. "Nella puntata di oggi mi sembrano tutti concorrenti piuttosto sbiaditi", il messaggio di un altro.