Affari Tuoi, l'appello dei telespettatori a Stefano De Martino: "Fate giocare anche i maschi"

30 dicembre 2024 a

a

a

Lunedì 30 dicembre è andata in onda un'altra puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. E per l'occasione ha giocato Janette, in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta. "Guardate che bella, guardate che meraviglia... che eleganza", l'ha accolta così il padrone di casa. La ragazza fa l'infermiera ed è fidanzata con Marco, che invece fa il vigile del fuoco. I due convivono e hanno anche due splendidi bambini: Matilde e Leonardo, come mostrato nella foto portata in studio.

Ma Stefano De Martino ha colto l'occasione per accogliere ad Affari Tuoi anche Simona. La ragazza è la nuova pacchista, in rappresentanza della Regione Marche. Lei, invece, è un'istruttrice di nuoto sincronizzato. "Pure l'istruttrice di nuovo sincronizzato delle Marche. Ormai Stefano sta imparando tutto!!! (anche il nuoto sincronizzato)", ha commentato su X con un velo di malizia Edoardo.

"Giocato col c**o scusate": Noemi ad Affari tuoi, cala il gelo a puntata finita | Guarda

Ma tra i telespettatori c'è anche chi ha notato che ultimamente sia le pacchiste sia le concorrenti sono sempre donne. E qualcuno ha addirittura lanciato un piccolo appello a Stefano De Martino. "Si, ma .... adesso nei casting dovete scegliere dei maschietti!", ha commentato Amelia su X. Chissà se con l'inizio dell'anno nuovo, la telespettatrice verrà accontentata.