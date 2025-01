Nick Kyrgios umiliato anche da Luca Argentero: "Sai dove devi tornare?"

13 gennaio 2025 a

Chi semina vento, raccoglie tempesta. Antico adagio che si presta perfettamente a Nick Kyrgios, il tennista australiano che ha passato gli ultimi mesi a infangare ed insultare Jannik Sinner, il tutto prima di tornare in campo, oggi, all'Australian Open, il torneo di casa. Risultato? Umiliato al primo turno contro il britannico Fearnley, che lo ha sconfitto per 7-6, 6-3, 7-6. La performance di Kyrgios è stata condita dalla solita dose di buffonate, tra tiri e servizi eccentrici, colpi di testa ed insulti all'arbitro. Insomma, il consueto meglio del peggio.

Per ovvie ragioni, oggi come oggi, la popolarità di Kyrgios in Italia è sotto lo zero. E così ecco che tra i tanti che hanno voluto dire da loro sull'odiatore di Sinner, a sorpresa, spunta anche l'attore Luca Argentero. Su X, infatti, ha commentato tranchant: "Vai Nick Kyrgios, torna a blaterare da dietro un microfono...". Ovvio il riferimento all'attività di commentatore che ha preceduto il ritorno in campo di Kyrgios, così come è ovvio il riferimento alla sua attitudine a non tenere mai la bocca chiusa.

Il commento di Argentero non è del tutto casuale: prima del mondo dello spettacolo, infatti, aveva tentato la carriera sportiva, il tennis nel dettaglio. In un'intervista l'attore aveva parlato di quell'esperienza: "Il mio maestro di allora che tutt’oggi ringrazio mi disse, senza particolare cattiveria, non sarai mai un campione - ricordava -. Quando ti alleni 5 volte a settimana, fai tornei il weekend e sacrifichi una buona parte della tua giovinezza, un bravo maestro ti dice basta. Io a 16 anni perdevo contro dei ragazzini di 14 anni che si vedeva che avevano un altro talento", aveva concluso Luca Argentero, il quale avrebbe poi trovato il suo posto al sole nel mondo dello spettacolo.