Affari tuoi, "trascinata a forza fuori dalla studio": Pina, caos dopo i titoli di coda

"Penso che se avessi scoperto di avere 200.000 dopo aver accettato l’offerta avrebbero dovuto trascinarmi fuori da quello studio con la forza perché mi sarei aggrappata a quel pacco e questo è il motivo per cui non credo che parteciperò mai a un gioco del genere". Avete appena letto il commento più divertente alla puntata di giovedì 16 gennaio di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino.

Su X, gli appassionati si sono come al solito radunati per commentare in tempo reale quanto stava andando in onda e la partita di Pina, operaia tessile di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, ha letteralmente sconvolto gli spettatori a casa.

"Troppe m..., il valore dei soldi non lo conoscono": Affari Tuoi, volano insulti su Pina dopo la puntata

L'ex pacchista molisana è tornata a casa con 45mila euro, accettando l'offerta del Dottore. Era arrivata alla fine con 5 pacchi da aprire: uno blu da 100 euro e tre rossi da 15mila, 20mila e 200mila. La concorrente, accompagnata in studio dal marito, in un primo momento ne aveva chiesti 90mila e il Dottore si ferma alla metà esatta. Il tiro successivo elimina i 15mila euro e così Pina si accontenta, si fa per dire, dei 45mila euro. Per poi scoprire di avere tra le mani i 200mila, in un pacco numero 13 scelto per ricordare il padre e il fratello scomparsi. La delusione è grande, la faccia del marito grigissima. E sul loro capo piovono critiche e sfottò, anche se c'è chi li difende.

"Silenzio, Stefano De Martino è rimasto muto per diversi secondi": Pina, esplode il caso ad Affari Tuoi

"Come si fa a rifiutare 75mila euro? Ma come si faaa?", "Se dite che avreste rifiutato i 75mila solo perché il podio era ancora intatto spiacente ma siete dei ludopatici", "Io basito dalla gente, è molto diverso rischiare una volta e con il podio intatto dal rischiare 2 volte e con solo un pacco altissimo e l'assegno che vale più del doppio del secondo premio in mano", "Sinceramente non capisco il senso di abbandonare un numero che comunque per lei aveva un forte significato... lo sentivo io che avrebbe avuto lì i 200k! Crederò pure molto a certi segni della vita ma io sarei andata comunque fino in fondo, piuttosto perdevo".

E ancora: "Comunque chi la critica pesantemente per aver rifiutato 75 e accettato i 45 si deve far curare eh, ci sta che ci si provi coi 3 pacchi più alti in gioco, così come ci sta accettare quando ti offrono il doppio del secondo premio. Forse non conoscete voi il valore dei soldi", "Sapevo che c'erano i soldi quando si fanno certi sogni non c'è suggestione che tenga", "L’ipocrisia a braccetto con l’ essere venali, con 75 mila euro i figli non avevano bisogno con 45 si!! IPOCRITI VOI CHE GIOCATE", "Comunque non è vero che il Dottore offre tanto solo se hanno una cifra alta nel pacco, tanto si sono portati a casa bei soldi avendo un pacco blu", "A chi critica per aver accettato 45 mila e non 75 mila, non pensate che invece nell’insicurezza abbia fatto bene, con la paura che andava a casa a mani vuote?", "Con un'offerta mostruosa di 75.000 euro come puoi pensare di non avere i soldi nel pacco", "Cioè il Doc non solo avrebbe già risparmiato un sacco di soldi se lei avesse accettato 75k, con questi 45k ha fatto il risparmio del risparmio".