Casa a Prima Vista, Mariana D'Amico accusa Gianluca Torre: "Ti trucchi più di me"

Il 17 febbraio è la data da cerchiare con la matita rossa per tutti i fan di Casa a Prima Vista. Il popolarissimo reality show in onda su Real Time riaprirà i battenti il mese prossimo. E la quarta stagione si preannuncia già scoppiettante. Tornano le due squadre: quella milanese - Gianluca Torre, Ida Di FIlippo e Mariana D'Amico - e quella romana, composta da Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri. Gli agenti immobiliari gareggeranno uno contro l'altro, per mostrati ai telespettatori chi è il migliore nel proprio campo.

Ma, sui social, sta già arrivando qualche mini spoiler della prossima stagione. La squadra milanese ha pubblicato un video su Instagram per mostrare a telespettatori qualche dettaglio curioso direttamente dal backstage. In camerino, ci sono Torre, D'Amico e Di Filippo che mostrano ai loro fan la vita nel set di Casa a Prima Vista. "Ciao ragazzi. Sorpresa, non abbiamo avvisato nessuno. Avevamo voglia di un caffé con voi. Momento backstage, abbiamo pranzato", hanno esclamato le due agenti immobiliari.

Gianluca Torre, invece, appare defilato. Ma c'è un motivo. L'agente immobiliare è impegnato in complicate ed elaborate operazioni di trucco. "Mi sto finendo di truccare", ha dichiarato Torre. "Perché Gianluca ha bisogno di truccarsi più di me", ha insinuato Mariana D'Amico. Torre: "Perché ho le rughe", ha replicato lui.