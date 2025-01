Sanremo 2025, Pier Silvio Berlusconi a Gerry Scotti: "Se ci tieni...", una strepitosa risposta

23 gennaio 2025 a

La "pax televisiva" tra Rai e Mediaset nella settimana del Festival di Sanremo è una vecchia polemica fin dai tempi di Silvio Berlusconi, e ora nel tritacarne ci finisce anche l'erede Pier Silvio, amministratore delegato.

Pochi giorni fa il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha annunciato che avrà accanto per una sera Gerry Scotti, volto storico del Biscione a Italia 1 prima e Canale 5 poi. Non sarà il primo caso, come detto. Già Maria De Filippi, vera e propria "regina" di Mediaset, aveva sconvolto i palinsesti salendo sul palco dell'Ariston a fianco di Paolo Bonolis (altro simbolo dell'epopea Fininvest). Ed è lo stesso Scotti, conduttore de La ruota della fortuna e Chi vuole essere milionario, a rivelare all'agenzia Adnkronos com'è andata la "trattativa" con il capo.

La chiamata a Sanremo "l'ho trovato un grande gesto nei miei confronti da parte della Rai, visto che solo l'unico conduttore che da 43 anni ha solo contratti con Mediaset. D'altro canto, dopo 50 anni di abbonamento alla tv pubblica da spettatore, un po' me lo meritavo", scherza Gerry. Con Pier Silvio invece "c'è stata una semplice telefonata, anche piuttosto breve. Gli ho detto: 'Mi ha chiamato Carlo Conti e mi ha chiesto se vado a Sanremo'. Lui ha risposto: 'Ti fa piacere? Ci tieni?'. Io ho detto di sì e lui ha concluso: 'Allora fa piacere anche a noi'. Poi, dopo una pausa di un secondo, però ha aggiunto: 'solo per una sera, eh'...".

Nessun complottismo però sulla "pace" tra i due gruppi rivali. "Mi sembra sia stato chiamato in causa un disegno un po' esagerato - mette in chiaro Scotti -. La verità è che il Festival è un evento fuori campionato. E poi io e Carlo siamo stati spesso competitor in tv ma siamo grandi amici. Quindi nel caso è una serata di pax tra amici". Una cosa però è certa: Gerry, vista la robusta corporatura, cercherà di evitare a ogni costo le ripide scale dell'Ariston: "Mi inventerò qualcosa, magari mi calo da un balcone".