Affari tuoi, insulti contro Giorgia a fine puntata: "Vergonatevi, fate vomitare"

"Ieri partita sfigatissina, oggi (apparentemente) superfortunata ma alla fine stessa vincita di 50.000 €... Veramente una metafora degli alti e bassi della vita". Tra le centinaia di commenti in tempo reale su X alla puntata di Affari tuoi, il quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, questo è uno dei pochi non critici né ironici.

In studio accade qualcosa di mai visto: Giorgia Chiesa, ostetrica di Lavagna ed ex pacchista per la Liguria, è accompagnata dalla sorella Valentina. Le due ex pallavoliste, a tre pacchi dalla fine con ancora in ballo 50mila, 100mila e 300mila euro (un record), decidono di rifiutare l'offerta monstre del Dottore da ben 100mila euro. Il momento in cui "tritano l'assegno" diventa virale sui social, così come il fermo immagine del loro volto quando scoprono di aver nel loro pacco "solo" 50mila euro.

Affari Tuoi, Giorgia sconvolge l'Italia: ecco che assegno ha triturato, scene mai viste

Una dimostrazione di ingordigia, secondo molti, che sui titoli di coda si scatenano in una vera e propria "gogna" con parole fin troppo pesanti nei confronti delle due concorrenti. "Da accettare immediatamente, a mani basse", "Ci si dovrebbe vergognare di rifiutare €100.000 dicendo che si vuole il massimo della vincita per acquistare la villetta... con i soldi pubblici. Queste due fanno veramente vomitare". "Mi dimentico sempre di Affari tuoi e sto vedendo ora, ho perso 3 battiti quando hanno rifiutato 100mila euro", "Eh Giorgia... sciuscià e sciurbi nu se poe... brava comunque", scrive invece un telespettatore alludendo a un celebre proverbio ligure.

Affari Tuoi, il dramma di Giorgia: ecco il suo volto nell'istante in cui perde i 300mila euro

E ancora: "Mi spiace ma 100.000 non si rifiutano, letteralmente regalati. E c'è differenza tra 50 e 100 col potere di acquisto di oggi. Sono sempre soldi, ma averne 100 sicuri e gettarli via mi sembra folle", "Rifiutare €100.000 è una vergogna. Al di là di quale sia il sogno, significa non avere rispetto per denaro. E di essere ingordi".