Sanremo 2025, lo schiaffo di Annalisa a Carlo Conti: "Con quelli io non vengo", le indiscrezioni

A pochi giorni dal via di Sanremo 2025, emergono le indiscrezioni su un altro pesante "no" che Carlo Conti avrebbe dovuto incassare. Le indiscrezioni vengono rilanciate da Novella 2000, secondo cui Annalisa avrebbe declinato l'invito a prendere parte alla kermesse in veste di concorrente.

Stando al rotocalco, il direttore artistico avrebbe fortemente voluto Annalisa in gara. Tuttavia, sarebbe stata proprio la cantante a rifiutare l’invito, anche se favorita per un possibile trionfo dopo la delusione dello scorso anno, quando si classificò alle spalle di Geolier e Angelina Mango.

Secondo le voci che circolano, la decisione di Annalisa sarebbe legata alle sue perplessità sulla lista dei big selezionati per l’edizione 2025. “Io con quelli non ci salgo”, avrebbe confidato secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale, rifiutando quindi di competere accanto agli altri artisti in gara. Mistero, però, su chi siano i bersagli dell'artista, insomma chi siano quelli che vuole evitare.

In ogni caso la vittoria sfumata all'edizione precedente sembra aver lasciato un segno. Annalisa era data da molti come favorita, ma la serata finale le riservò un amaro terzo posto. La delusione era evidente, come dimostrano gli scatti circolati sui social, che mostravano una Annalisa visibilmente provata. Una ferita ancora troppo fresca, forse, per tornare sul "luogo del delitto", il palco dell'Ariston.