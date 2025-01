La volta buona, "Vorrei abbracciarla, ma è tutta ossa": raggelante battuta di Magalli contro Volpe

31 gennaio 2025 a

A La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, ecco che si consuma l'incontro tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe dopo le polemiche di tutti questi anni. ll'invito di Caterina Balivo di mettere da parte i vecchi rancori, però, la battuta di Magalli non è passata inosservata: "Abbracciarla? Che problema c'è? Solo che è tutta ossa". Nel 2017, in un post su Facebook aveva detto: "Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa a lavorare da 20 anni".

E su quanto accaduto in questi anni, sono arrivare anche le parole della Volpe: "Adesso mi sento leggera, i tribunali hanno detto quello che hanno detto quindi sono contentissima, è chiara a tutti la situazione".

"Non mi sei mancato per niente": Magalli gela Paolo Fox, imbarazzo in studio

Ma potrebbe esserci anche un ricongiungimento in tv: "Aspettiamo di lavorare insieme, se capita faremo un programma, ma per ora non ce lo ha proposto nessuno". Poi una clamorosa rivelazione: "Mia figlia ha scritto in format per noi due", ha affermato Magalli. Insomma, dopo il primo passo potrebbe essercene subito un altro. Ben più pesante e distensivo: un clamoroso ritorno insieme per un nuovo programma in tv. Vedremo che cosa accadrà. Ma di certo l'incontro nello studio della Balivo è un grosso risultato considerando l'astio tra i due...

