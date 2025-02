L'eredità, "Sherlock Holmes?": gaffe mostruosa, sfasciano la tv dopo i titoli di coda

07 febbraio 2025 a

Non c'è solo la Ghigliottina a scatenare i telespettatori de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Certo, il gioco finale che assegna il montepremi e fa sognare il campione è quello che collezione più commenti in tempo reale su X, ma anche il resto della puntata è costellata di sfottò e ironie sui social

Nella puntata di venerdì sera 7 febbraio, in particolare, tutti, ma proprio tutti gli appassionati si scatenano su uno strafalcione. "Quale investigatore è protagonista di oltre 30 romanzi di Agatha Christie?", domandano Liorni e gli autori del programma. La risposta data in studio però sconcerta tutti a casa: "Sherlock Holmes? Dio bonino...", "Che ignoranza grassa", "Elementare, Hastings!", ironizza uno spettatore.

E ancora, c'è chi virtualmente sfascia il televisore condividendo il meme del gesto d'ira. Altri usano l'emoji con le mani sul volto, come a dire: "Che vergogna, non ci posso credere". "Poirot, non riuscivo a scrivere dal ridere", corregge un telespettatore/lettore. E c'è chi invoca il legittimo papà di Sherlock, Sir Arthur Conan Doyle: "Perdonala, perché non sa cosa dice".

Alla fine, alla Ghigliottina ci va Elena con la bellezza di 200mila euro in ballo, che diventano 50mila dopo un paio di errori. Le cinque parole-indizio sono "Diretto", "Personalizzato", "Ordine", "Sosta" e "Carta". La concorrente azzarda "divieto", su X altri ci provano con "Imbarco", "Servizio", "Viaggio", "Biglietto". La risposta giusta invece è "Pagamento".