L'Eredità, "Tenente Colombo?": sconcerto e insulti per Matteo a puntata finita

Raggiunge la Ghigliottina a L'Eredità, ma i telespettatori del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni si dividono su Matteo, il giovane campione di domenica 9 febbraio.

Il concorrente batte la concorrenza di Katia ed Elena e approda all'ultimo atto con un bottino consistente, 175mila euro. Dopo le cinque parole indizio, "Equilibrio", "Stampa", "Partito", "Elettrico" e "Trasmissione", il montepremi si assottiglia sensibilmente a 21.875 euro a causa degli errori.

La sua risposta è "Filo", dopo aver valutato anche "Pensiero" e "Quadro". Su X i telespettatori azzardano anche "Impianto" e "Cavo", ma la risposta giusta, azzeccata da molti, è "Organo". La risposta sbagliata del campione scatena i più critici: "Per nulla meritata la ghigliottina a sto Matteo, per favore (lo chiama pure avvocato)", "E' il caso di dire che la ghigliottina gli é capitata tra capo e collo!", "Matteo 'gioia di vivere portami via'", "Perché tutti questi applausi per Matteo?".C'è chi poi esprime un dubbio sui 100 Secondi: "Ci lasciate sempre con l'ultima domanda senza risposta... non vi importa niente di noi che guardiamo da casa che rimaniamo con la curiosità? Cosa vi costa dare la risposta per noi a casa anche dopo il gong?".

Infine, in tanti sono sconcertati dalla dimostrazione di "crassa ignoranza" nelle domande di cultura generale: "Tenente Colombo questo sconosciuto... Per fortuna è presente su una piattaforma ma rimane nascosto ai più", "Chi non ha mai visto il tenente Colombo?", "Ogni tanto potrebbero fare domande su serie tv più moderne".