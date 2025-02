L'Eredità, telespettatori in rivolta contro il campione Maurizio: "Asino, vai a scopare il mare"

13 febbraio 2025 a

Poco prima della terza serata del Festival di Sanremo è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, questa è L'Eredità", ha esordito così il padrone di casa a inizio trasmissione. Poi, però, ha dato il bentornato al nuovo campione del gioco Maurizio. Con lui giocano come concorrenti Chiara da Como, Marco da Perugia, Katia da Napoli, Camilla da Bra, Luigi da Tirano e Maria Cristina da Como.

Maurizio si riconferma ancora una volta il campione di L'Eredità. Il concorrente è arrivato alla Ghigliottina, la manche finale, con la possibilità di portarsi a casa ben 165mila euro. Per conquistare l'intero montepremi doveva trovare una parola che quadrasse con "Benvenuti", "Giornale", "Bicchiere", "Uscita" e "Personale". Dopo qualche istante di riflessione, Maurizio ha provato ad azzeccare la soluzione scrivendo sul cartoncino: "Carta". Tuttavia non è riuscito a indovinarla. La risposta corretta era: "Bordo".

Sui social in tanti non hanno apprezzato la vena umoristica di Maurizio. Il concorrente è stato giudicato troppo saccente e non è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori. "E c’è bisogno di fare sto comizio…. che è stato pure asino…. ma va a scopare il mare! Era anche facile", ha commentato su X un utente.