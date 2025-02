Le Iene, Carlo Conti mostra il messaggio di Amadeus durante il Festival: "Cosa mi spiace"

16 febbraio 2025 a

Carlo Conti porta a casa un grande successo. Sanremo 2025 si è chiuso col botto di ascolti. E così è stato costretto a mantenere la promessa, ossia rilasciare un'intervista a Le Iene. Nell'aprile 2024 - ricorda una nota del programma - Stefano Corti era riuscito a strappare una promessa a Conti: rilasciare un'intervista post-Festival alle Iene, qualora avesse condotto le prime serate dell'Ariston. A suggellare l'impegno, Conti aveva perfino firmato un ironico contratto. Promessa mantenuta. Eccola in onda domenica 16 febbraio la tanto attesa intervista. Due le sue canzoni preferite del festival, "una è quella di Lucio Corsi, e l'altra quella di Francesco Gabbani", risponde ancora Conti. Il cantante preferito? "Lucio Battisti e Vasco Rossi. E Lucio Dalla". E di questo Festival?, chiede Corti. "Beh, tutti, compreso Emis Killa che si è ritirato".

Giorgia? "Fantastica. Ma non quella che pensi tu! La cantante!". Hai sentito Amadeus? "Si, ci siamo messaggiati prima e durante", risponde ancora Conti, che mostra a programma di Italia 1 l'ultimo messaggio ricevuto dal suo predecessore: "Ha risposto a una cosa che ho detto in conferenza stampa. Questo è di giovedì: "Caro Carlo sta andando alla grandissima, ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo... mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c'è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l'azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi... Goditi questo momento! Con stima e amicizia!". Io gli ho risposto: "Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza stampa". "Tra noi - sottolinea ancora Conti - non c'è rivalità. Siamo partiti fine anni Settanta... abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada".