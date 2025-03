Eleonora Giorgi e il tumore: "Quel bimbo di 6 anni", il giorno in cui è cambiato tutto

05 marzo 2025 a

"Per me e Paolo sapere che lei aveva un cancro è stato abbastanza scioccante", ma "la sua speranza è stata da subito non quella di guarire ma quella di aiutare gli altri". È il ricordo di Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, salito sul pulpito al termine del funerale per un ricordo della madre prima dell'ultimo saluto.

"Ad Eleonora Giorgi non serviva visibilità. Quando siamo andati a fare la prima Pet, davanti a noi c'era un bambino di sei anni e ci siamo chiesti se avesse lo stesso male. Non lo sapevamo, ma lei da quel momento ha deciso di raccontarlo, facendo vedere che era possibile vivere gli ultimi anni della sua vita con il sorriso". "A me e a Paolo è stato detto che siamo forti -ha proseguito Andrea -. No, io e Paolo siamo stati trascinati da Eleonora e dalla sua forza, dalla sua determinazione di voler lasciare il segno. E quando vedo gli occhi di voi che ci guardate capisco che lei ce l'ha fatta e questo segno l'ha lasciato".

Ad ascoltarlo tanti amici celebri della Giorgi, una rappresentanza del mondo del cinema italiano e dello spettacolo. Carlo Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini, Sergio Castellitto, Rita Rusic, Andrea Roncato, Barbara Palombelli. Tutti visibilmente commossi si sono fermati solo per qualche commento breve sentito con i tanti giornalisti accalcati. Il più "ricercato" è Carlo Verdone, con cui Eleonora aveva girato il cult Borotalco. L'attore e regista romano è entrato in chiesa da una porta secondaria evitando la folla e i cronisti.

"Sul set mi faceva ascoltare We are the world, We are the children", ha raccontato Castellitto prima di entrare in chiesa. "Era una persona meravigliosa, sorridente". "Ci sarebbero tante parole da dire su Eleonora. Mancherà la sua luce, il suo messaggio, la sua speranza", ha detto Rita Rusic. "Io sono vicina a suo figlio Paolo e alla mia Clizia, noi ci siamo ritrovate grazie al loro amore. Eleonora è morta serena perché sapeva che ci sarebbero state tante persone a prendersi cura della sua famiglia".