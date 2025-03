Verissimo, il dolore di Pierdavide Carone dalla Toffanin: "Non potrò mai diventare padre"

08 marzo 2025 a

Pierdavide Carone, reduce dalla vittoria a Ora o Mai Più, si è raccontato a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. "Sapere che non potrò diventare papà biologicamente – ha dichiarato Carone – è stato il colpo più doloroso della malattia perché la malattia l’ho curata, ma questo non si può curare anche se si può risolvere in un altro modo magari. Quando ho scoperto di avere il tumore era in uno stadio per fortuna iniziale, quindi si poteva trattare chirurgicamente e con la chemioterapia. Non ho avuto grossi rischi grazie al fatto che l’ho scoperto presto”.

L'artista, quindi, ha raccontato tutti i dettagli più segreti della sua malattia: "Sono ipocondriaco quindi avevo visto qualcosa di strano nel mio corpo, sono andato dai medici e hanno scoperto un tumore. Nonostante fosse maligno però avendolo preso presto sono riuscito a salvarmi. Quando l’ho detto a mia mamma lei continuava a piangere e quando andavo in sala operatoria io consolavo lei”.

Stessa sorte anche per suo papà, che dopo aver sofferto tanto è deceduto. "Lui la malattia l’ha vissuta in silenzio e questa cosa mi ha fatto molto male, perché non aveva voglia di parlare era diventato una cripta e io non me la sono sentita di scardinare oltremodo. Mi manca un sacco parlarci. È stato un bravissimo papà, è difficile essere padre di un figlio che vuole fare musica, mia madre se ne era andata, mia sorella anche lui faceva il ferrotranviere e comunque nonostante la stanchezza mi portava in giro (…) se sono così sereno è perché mia madre è molto ansiosa e somatizza anche le mie paure”.