Casa a prima vista, "Terraccina? Non vi vogliamo": bufera su Corrado Sassu

"Guarda che meraviglia", ha esclamato Corrado Sassu. "Non capisco il cambio di pavimento", ha risposto la cliente. "Allora, in realtà lì c'è una situazione... passi da Roma a Mykonos ", ha scherzato l'agente immobiliare. " Come ho fatto a non capirlo subito ...", la chiosa della ragazza. A quel punto Sassu ha provato a buttarla sul ridere: "Comunque bellissima tettoia con queste tendine carine che scendono giù e fanno anche questo molto Mykonos". " O Terraccina direi ", la risposta sprezzante dell'acquirente.

La presa in giro di Terraccina ha fatto infuriare i telespettatori che, sotto al video postato da Sassu, hanno postato commenti pieni di critiche: "Terraccina è una perla, non vi vogliamo". Così l'agente immobiliare si è trovato costretto a replicare, spiegando loro che la battuta non voleva essere offensiva. "Comunque vedo molte persone risentite sulla battuta della nostra acquirente di stasera… ovviamente era ironica e non credo volesse essere offensiva. In ogni caso, Terracina rappresenta per me un luogo del cuore, al quale sono molto attaccato e che mi ricorda l’infanzia, proprio per le vacanze al mare al campeggio con la mia famiglia".