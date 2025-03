L'Eredità, Gabriele incassa un montepremi record: con quale parola ha vinto 200mila euro

Oggi, domenica 30 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. E non è stata una serata come le altre. Gabriele è tornato a giocare con tutti gli altri concorrenti dopo che la sera prima aveva fallito clamorosamente la Ghigliottina. A dire il vero, la parola scelta dagli autori per il montepremi finale, non si accoppiava benissimo con quelle presenti sul tavolo. Ma oggi ha avuto modo di riprendersi la sua rivincita.

Ancora una volta fino alla Ghigliottina ci è arrivato Gabriele. Questa volta il campione, per provare a portarsi a casa la bellezza di 200mila euro - un montepremi record - doveva trovare una parola che quadrasse con "Dare", "Palla", "Ora", "Orchestra" e "Stradale". Dopo qualche secondo di attenta riflessione, Gabriele ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Buca". Ed era proprio la parola esatta della Ghigliottina. Gabriele si è portato a casa ben 200mila euro. E il pubblico in studio ha cominciato a festeggiare con lui, visibilmente commosso.