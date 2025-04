Propaganda Live, in tv è già partita la corsa al 25 Aprile

Ottant’anni dalla Liberazione meritano una Propaganda Live extralarge. «Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindici vedrà inevitabilmente in onda. Perciò abbiamo pensato, non certo senza coraggio, per quell’occasione di lasciare questo studio e di andare a fare la puntata all’Auditorium di Roma». Così parlò Diego Bianchi in diretta venerdì sera su La7. A sottolineare la notizia applaudita da un pubblico in sala compiaciuto (un po’ a comando) anche l’ospite Antonio Albanese che, giusto un istante prima, aveva ironizzato su un intellettuale di sinistra che cadeva sui fondamentali, ovvero la storia della Resistenza al nazifascismo.

Che però, in particolare quando in Italia c’è un governo di centrodestra, tende sempre a diventare “retorica resistenziale” . Figurarsi quest’anno che cade a fagiolo anche l’anniversario tondo. La notizia, dunque, quando mancano ancora tre settimane alla ricorrenza simbolo della lotta partigiana, è che su La7 (ma in realtà anche sulla Rai) è già partita la grancassa in vista delle celebrazioni che quest’anno saranno particolarmente imponenti. Il mood è sempre lo stesso. Festa nazionale a senso unico e senza nessuna possibilità di animare alcun tipo di dibattito, pena l’essere tacciati di fascismo, collaborazionismo, ben che vada revisionismo. Ancora, però, non è tempo di polemiche.