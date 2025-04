Antonella Clerici furiosa: "Mi sale il sangue al cervello"

C'è una cosa che fa imbestialire Antonella Clerici, famosa per il sorriso e la gentilezza sempre esibiti in tv. Anzi, una frase: "Quando mi scrivono 'tornatene in cucina', è una cosa che mi fa andare il sangue al cervello", ammette la conduttrice Rai, ormai il volto e l'anima di cooking show di enorme successo come La prova del cuoco ed E' sempre mezzogiorno.

Succede spesso, sui social, spiega la Clerici in una intervista al magazine F: "Chi scrive una cosa del genere evidentemente non sa chi sono. Ho fatto il liceo classico, mi sono laureata, ho condotto programmi di tutti i tipi. Ritengo offensivo, nei confronti di chi svolge questo ruolo importantissimo, proporre ancora lo stereotipo della donna di casa ignorante che deve limitarsi a girare la minestra".

Dopo 40 anni di carriera ad altissimo livello, la popolarissima Antonellina ha però l'autorevolezza e l'esperienza per sottolineare il rovescio della medaglia: "È sacrosanto che noi donne lavoriamo, per carità, però diciamo la verità: i nostri ragazzi sono molto più soli di un tempo, a casa con il cellulare e il computer. Io per prima ammetto di essere a volte assente, distratta".

Qualche anno fa era esploso un caso sulle parole che Ligabue avrebbe detto riguardo alla sua conduzione a Sanremo: "Sa di sugo". Una battuta poco riuscita che il rocker di Correggio ha sempre smentito. "Se dice così, okay: a me era stato riferito, non è che stia scritto da qualche parte. Però è vero che, alla fine, al Festival non c’era venuto. Eppure avevamo trattato a lungo: era anche previsto uno sketch molto carino", ricorda oggi la conduttrice.