Domenica In, insulti gratuiti su Mara Venier: "Dopo questa..."

La puntata di Domenica In di oggi, 13 aprile 2025, condotta da Mara Venier con ospiti come Valeria Marini, Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli e altri, ha suscitato, come spesso accade, una serie di reazioni contrastanti da parte del pubblico. Sono bastati pochi attimi di trasmissione con l'intervista alla Marini per scatenare i leoni da tastiera che senza alcun motivo si socno scagliati contro la Venier: "Dopo queste ultime ospitate, se ancora la #RAI avesse qualche dubbio, abbiamo la prova che #DomenicaIn deve cambiare il Timone. Ogni puntata si rimpiangono sempre di più le stagioni con Corrado e Baudo", scrive un utente.

Poi c'è chi passa agli insulti senza motivo per le reazioni della Venier nel corso dell’intervista all'ex attrice e showgirl che era in studio insieme alla mamma: "Pagina di televisione ORRENDA. La conduttrice che sghignazza come un'oca, feliciona per l'imboscata che ha teso a questa povera donna. Lo avesse fatto la D'Urso apriti cielo", tuona un altro utente. Insomma, c'è l'impressione che si cerchi il pretesto sui social per attaccare, ripetiamo, senza alcuna motivo valido, la Venier. Un copione che si ripete ogni Domenica, ma "Zia Mara" con grandissima signorilità non ha mai risposto nemmeno a mezza critica. Anzi, ha sempre mostrato il suo sorriso davanti alle telecamere.