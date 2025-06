Affari Tuoi, scandalo sul dottore: "Vuole far perdere"

Nella puntata di Affari Tuoi del 4 giugno, Simone, agricoltore delle Marche, e la compagna Valeria, incinta, hanno giocato una partita emozionante, vincendo 15.000 euro. Simone, con 3600 tacchinelle nella sua azienda, ha affrontato una gara difficile, eliminando presto pacchi importanti (50.000, 75.000, 100.000 e 200.000 euro). Nonostante le offerte del “dottore” (20.000, 25.000 e 30.000 euro), ha rifiutato i cambi, sostenuto da Valeria, che ha sottolineato i loro sogni, tra cui il futuro figlio Edoardo e progetti lavorativi. La scelta finale di accettare il cambio ha garantito il premio. Simone ha apprezzato l’esperienza per i rapporti umani creati, scherzando sul pacco “Verdicchio” (“Siamo astemi”).

Reazioni social critiche su X: Le reazioni su X sono state contrastanti. Molti utenti hanno criticato le scelte di Simone: “Ha buttato via 300.000 euro, poteva cambiare vita!”; “Rifiutare 30.000 euro per un tiro è da incoscienti, con un figlio in arrivo!”. Altri hanno trovato la partita noiosa: “Puntata piatta, solite scelte sbagliate”. Alcuni hanno commentato il “dottore”: “Sempre troppo severo, sembra voglia far perdere”. Tuttavia, c’è chi ha difeso Simone: “Ha rischiato per i suoi sogni, ci sta”. Le critiche si concentrano soprattutto sulle decisioni rischiose e sull’esito modesto rispetto alle aspettative, mentre i fan apprezzano la genuinità della coppia.